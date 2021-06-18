В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном переходе Сергеева в ЦСКА

— Его переход возможен. Но он также близок к тому, чтобы остаться в «Крыльях Советов». Сейчас мы делаем всё возможное, чтобы сохранить Ивана в команде. Я думаю, что до вторника все вопросы о его будущем решатся.

Со мной по его переходу никто не связывался, в клуб никаких предложений не приходило. Возможно, выходили на агента игрока. Сейчас Иван с командой на сборах, работает и тренируется, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.