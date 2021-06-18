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17:33 (мск), источник: Sport24

Геркус — о жене Федуна: «Обогатила нас новыми знаниями. Очень впечатляет. Я бы издал эти труды отдельной книгой»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в ироничном стиле отреагировал на высказывания Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, по поводу календаря в российском футболе.

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Источник: РИА "Новости"

— Просветительская миссия Заремы Салиховой. За короткое, но необычайно яркое время существования телеграм-канала Заремы Равильевны (или тех, кто выдает себя за нее) он (канал) обогатил нас новыми знаниями абсолютно по всему спектру спортивных наук.

Мы узнали как правильно выбирать тренеров, как их собеседовать и какие вопросы задавать.

Очень интересно было про выбор и покупку игроков (там правда очень много зависит от знакомства с волшебным Франко Камоцци и его знаний).

Кроме того, мы еще раз услышали, что спортивных менеджеров в России совсем нет, а те что есть, либо жулики, либо сходят с ума попав в «Спартак».

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Наконец, услышали сокровенное про существование активного заговора «Газпрома» против «Спартака». Только вчера Заремой Равильевной был разоблачен клуб «Нижний Новгород», который назначил тренера с «зенитовскими глазами» в откровенно антиспартаковских целях.

Сегодня просвещение продолжилось. К списку новых знаний добавились правила составления честного календаря. Правила эти очень просты: помимо всего прочего календарь нужно составлять с учетом пожеланий «Спартака» и его болельщиков: «нас же больше!» Кроме этого, «не нужно ставить игры в позднее вечернее время в воскресенье». Ну и зимой хотелось бы играть три игры подряд на выезде с южными командами, базируясь в городе Сочи.

Вот такие правила. «В интересах частных клубов». «Не все же «Газпромом» единым живут.

Очень впечатляет. Я бы издал эти труды отдельной книгой, — написал Геркус в своем телеграм-канале.

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