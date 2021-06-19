Самый талантливый юный футболист России перешел в новый клуб

В прошедшем сезоне Пиняев принял участие в 30 матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. На его счету два рекорда ФНЛ: он стал самым молодым дебютантом в истории лиги, а также самым молодым автором гола за десять лет существования ФНЛ.



На протяжении карьеры игрок, которому только в ноябре исполнится 17 лет, неоднократно стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». В частности, во время стажировки в 2018 году ему удалось забить пять мячей в товарищеском матче с «Бери». СМИ неоднократно его называли самым талантливым футболистом России своего возраста.