Самый талантливый юный футболист России перешел в новый клуб
Сергей Пиняев проведет следующий сезон в самарских «Крыльях Советов».
Сергей Пиняев проведет следующий сезон в самарских «Крыльях Советов».
Воспитанник академии «Чертаново» футболист Сергей Пиняев станет игроком «Крыльев Советов». Об этом сообщается в instagram агентства Павла Андреева.
«Отправляется в расположение «Крыльев Советов», — говорится в постере на публикации.
В прошедшем сезоне Пиняев принял участие в 30 матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. На его счету два рекорда ФНЛ: он стал самым молодым дебютантом в истории лиги, а также самым молодым автором гола за десять лет существования ФНЛ.
На протяжении карьеры игрок, которому только в ноябре исполнится 17 лет, неоднократно стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». В частности, во время стажировки в 2018 году ему удалось забить пять мячей в товарищеском матче с «Бери». СМИ неоднократно его называли самым талантливым футболистом России своего возраста.
В прошлом месяце «Спорт Экспресс» сообщал об интересе к игроку со стороны «Барселоны». Однако источники РБК в «Чертаново» уточняли, что никаких контрактных предложений в клуб и игроку со стороны «Барселоны» не поступало. Также РБК писал о том, что переезд игрока из России в Европу до 18 лет является практически невозможным