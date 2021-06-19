Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Венгрия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Португалия
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Испания
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
18.06
Швеция
Словакия
10
Футбол. Чемпионат Европы
18.06
Хорватия
Чехия
11
Футбол. Чемпионат Европы
18.06
Англия
Шотландия
00
Все события
Фоторепортажи
14Самые колоритные болельщики Евро-2020
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
10:41 (мск), источник: РБК

Самый талантливый юный футболист России перешел в новый клуб

Сергей Пиняев проведет следующий сезон в самарских «Крыльях Советов».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Воспитанник академии «Чертаново» футболист Сергей Пиняев станет игроком «Крыльев Советов». Об этом сообщается в instagram агентства Павла Андреева.

«Отправляется в расположение «Крыльев Советов», — говорится в постере на публикации.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем сезоне Пиняев принял участие в 30 матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. На его счету два рекорда ФНЛ: он стал самым молодым дебютантом в истории лиги, а также самым молодым автором гола за десять лет существования ФНЛ.

На протяжении карьеры игрок, которому только в ноябре исполнится 17 лет, неоднократно стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». В частности, во время стажировки в 2018 году ему удалось забить пять мячей в товарищеском матче с «Бери». СМИ неоднократно его называли самым талантливым футболистом России своего возраста.

В прошлом месяце «Спорт Экспресс» сообщал об интересе к игроку со стороны «Барселоны». Однако источники РБК в «Чертаново» уточняли, что никаких контрактных предложений в клуб и игроку со стороны «Барселоны» не поступало. Также РБК писал о том, что переезд игрока из России в Европу до 18 лет является практически невозможным из-за законов ФИФА.

Читайте также
 Кремль готов передать Навального США при определенных условиях
Путин попросил журналиста NBC не «затыкать ему рот»
Лондонские нули. Обзор дня на Евро-2020
Кошмарная ошибка вратаря. Флери подарил победу «Монреалю»
«Полный кретин». Судью затравили за неназначенный пенальти на ЧЕ
Лицемерие. В России закрываются спортивные площадки, но не Евро
Сборная Аргентины обыграла команду Уругвая в матче Кубка Америки
Лидер сборной Украины этим летом хочет уйти из клуба АПЛ
Американский боец UFC захотел побить Петра Яна в России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь