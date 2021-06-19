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15:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Покрышка challenge». «Рубин» показал новое испытание для Бакаева и Хакшабановича

Полузащитники «Рубина» Сеад Хакшабанович и Солтмурад Бакаев сразились в точности в конкурсе с автомобильными покрышками. Соответствующий ролик появился в «инстаграме» «Рубина».

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Источник: РИА "Новости"

Сильнее в конкурсе оказался Солтмурад Бакаев. Он совершил две удачные попытки, на что Сеад Хакшабанович ответил одним своим попаданием.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Рубин» приобрёл черногорского крайнего полузащитника шведского «Норрчёпинга» Сеада Хакшабановича. Футболист подписал контракт с российским клубом на пять лет. Хакшабанович будет выступать за «Рубин» под номером 99.

«Рубину» удалось выиграть конкуренцию за игрока у итальянского «Милана». Главным аргументом стало то, что казанцы видят в Хакшабановиче высокий потенциал и готовы предоставить ему большое количество игрового времени.

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