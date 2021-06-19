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19:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

К «Динамо» присоединился директор по видеоаналитике Даниэль Фишер

К «Динамо» присоединился директор по видеоаналитике Даниэль Фишер, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Даниэль два года сотрудничал с молодежной командой «Майнца» и четыре года с основным составом этого клуба, где он работал вместе с Сандро Шварцем.

В «Динамо» 27-летний немецкий специалист займет должность директора по видеоаналитике.

— Приглашением этого специалиста мы рассчитываем решить две задачи, — заявил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. — Первая — усилить аналитическую группу основной команды с учетом того, что Фишер хорошо знаком с подходом Сандро Шварца к тренировочному процессу и его методиками. Вторая — использовать богатый опыт работы с молодежью, который есть у Даниэля, в развитии аналитики наших молодежных и детских команд. Хотим сформировать комплексный системный подход к сбору, анализу и обработке данных по всей вертикали динамовского футбола.

Сандро Шварц также прокомментировал приход немецкого специалиста.

— Даниэля я знаю давно, мы достаточно долго и весьма продуктивно сотрудничали в «Майнце», — отметил главный тренер «Динамо». — Это очень хороший специалист. Я убежден, что он сможет усилить нашу общую работу. С его идеями и опытом мы станем лучше.

Даниэль будет аккумулировать те данные, что мы получаем от аналитической группы, которая очень качественно выполняет свою работу. Таким образом, они будут тесно взаимодействовать. Но это еще не все. Фишер будет принимать непосредственное участие в тренерской работе в нашем штабе, а также готовить аналитику по соперникам.

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