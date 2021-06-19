К «Динамо» присоединился директор по видеоаналитике Даниэль Фишер

Даниэль два года сотрудничал с молодежной командой «Майнца» и четыре года с основным составом этого клуба, где он работал вместе с Сандро Шварцем.

В «Динамо» 27-летний немецкий специалист займет должность директора по видеоаналитике.

— Приглашением этого специалиста мы рассчитываем решить две задачи, — заявил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. — Первая — усилить аналитическую группу основной команды с учетом того, что Фишер хорошо знаком с подходом Сандро Шварца к тренировочному процессу и его методиками. Вторая — использовать богатый опыт работы с молодежью, который есть у Даниэля, в развитии аналитики наших молодежных и детских команд. Хотим сформировать комплексный системный подход к сбору, анализу и обработке данных по всей вертикали динамовского футбола.

Сандро Шварц также прокомментировал приход немецкого специалиста.

— Даниэля я знаю давно, мы достаточно долго и весьма продуктивно сотрудничали в «Майнце», — отметил главный тренер «Динамо». — Это очень хороший специалист. Я убежден, что он сможет усилить нашу общую работу. С его идеями и опытом мы станем лучше.