Бывший легионер «Зенита» описал «удивительную» поездку в Дагестан

Футболист вспомнил, что команда приехала в регион лишь в день матча, так как прилетать накануне считалось небезопасным. Он добавил, что в Махачкале везде были охранники в масках с оружием. «Это был сюрприз, поскольку в Дании такого не встретишь», — подчеркнул датский защитник.

Лумб подписал контракт с «Зенитом» в 2010 году и выступал за сине-бело-голубых два сезона. В дальнейшем он играл за датские клубы.