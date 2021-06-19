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19:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший легионер «Зенита» описал «удивительную» поездку в Дагестан

Бывший легионер петербургского «Зенита», датчанин Микаэль Лумб описал удивительную поездку в Дагестан на матч против махачкалинского «Анжи».

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Источник: РИА "Новости"

Футболист вспомнил, что команда приехала в регион лишь в день матча, так как прилетать накануне считалось небезопасным. Он добавил, что в Махачкале везде были охранники в масках с оружием. «Это был сюрприз, поскольку в Дании такого не встретишь», — подчеркнул датский защитник.

Лумб подписал контракт с «Зенитом» в 2010 году и выступал за сине-бело-голубых два сезона. В дальнейшем он играл за датские клубы.

В мае этого года нападающий «Зенита» Артем Дзюба описал угнетающую атмосферу Чечни. Спортсмен назвал матчи против «Ахмата» в Грозном самыми тяжелыми для сине-бело-голубых. По его мнению, болельщики там настроены враждебно, а атмосфера угнетающая.

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