Нападающий Иван Сергеев останется в «Крыльях Советов»
«Крылья Советов», вернувшиеся в российскую
«Крылья Советов», вернувшиеся в российскую
На сегодняшний день у 26-летнего футболиста есть несколько предложений от других клубов РПЛ. Об этом сообщают vesti.ru.
Несколько дней назад в прессе появилась информация о возможном переходе Сергеева в ЦСКА и «Локомотив». Однако генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что клуб планирует сохранить у себя сильнейшего нападающего.
«Никаких переговоров с клубом никто не вел. Мы намерены сохранить игрока у себя. Надеюсь, в ближайшее время вы услышите, что Сергеев остается в Самаре», — отметил Андреев.
Отметим, что в прошлом сезоне Иван Сергеев забил 40 мячей в 39 матчах, чем помог «Крыльям Советов» вернуться в элиту российского футбола. Сам Иван стал лучшим бомбардиром ФНЛ.