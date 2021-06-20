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13:39 (мск), источник: Volga News

Нападающий Иван Сергеев останется в «Крыльях Советов»

«Крылья Советов», вернувшиеся в российскую премьер-лигу, хотят сохранить у себя в команде нападающего Ивана Сергеева.

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Источник: РИА "Новости"
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В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном переходе Сергеева в ЦСКА

На сегодняшний день у 26-летнего футболиста есть несколько предложений от других клубов РПЛ. Об этом сообщают vesti.ru.

Несколько дней назад в прессе появилась информация о возможном переходе Сергеева в ЦСКА и «Локомотив». Однако генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что клуб планирует сохранить у себя сильнейшего нападающего.

«Никаких переговоров с клубом никто не вел. Мы намерены сохранить игрока у себя. Надеюсь, в ближайшее время вы услышите, что Сергеев остается в Самаре», — отметил Андреев.

Отметим, что в прошлом сезоне Иван Сергеев забил 40 мячей в 39 матчах, чем помог «Крыльям Советов» вернуться в элиту российского футбола. Сам Иван стал лучшим бомбардиром ФНЛ.

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