Нападающий Иван Сергеев останется в «Крыльях Советов»

На сегодняшний день у 26-летнего футболиста есть несколько предложений от других клубов РПЛ. Об этом сообщают vesti.ru.

Несколько дней назад в прессе появилась информация о возможном переходе Сергеева в ЦСКА и «Локомотив». Однако генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что клуб планирует сохранить у себя сильнейшего нападающего.

«Никаких переговоров с клубом никто не вел. Мы намерены сохранить игрока у себя. Надеюсь, в ближайшее время вы услышите, что Сергеев остается в Самаре», — отметил Андреев.