Бывший тренер «Кубани» рассказал о коррупции в российском футболе

«Владелец “Кубани” подошел ко мне с предложением: “Дан, давай заключим контракт, а я буду отдавать тебе 10% стоимости каждого игрока, которого мы продадим”. Но я ответил, что меня не интересуют эти деньги, ведь я должен быть тренером. Иначе я буду думать как бизнесмен. Он был шокирован, предложил мне контракт на 25 лет. Сказал, что хочет, чтобы нас похоронили рядом», — передает слова Петреску GSP.ro.