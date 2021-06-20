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13:30 (мск), источник: Матч ТВ

Источник: Лаксальт вылетел в Россию для прохождения медосмотра в «Динамо»

Защитник «Милана» Диего Лаксальт близок к подписанию контракта с московским «Динамо».

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Источник: AP 2021
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Как сообщает в своем Twitter журналист Даниэле Онго, 28-летний уругваец отправился в Россию для прохождения медицинского обследования перед переходом в стан бело-голубых. Оно запланировано на понедельник, 21 июня.

Ранее в СМИ сообщили, что контракт защитника будет рассчитан до лета 2025 года, по нему Лаксальт будет зарабатывать по 2,5 миллиона за сезон. В минувшем сезоне Лаксальт на правах аренды выступал за «Селтик».

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