Источник: Лаксальт вылетел в Россию для прохождения медосмотра в «Динамо»
Защитник «Милана» Диего Лаксальт близок к подписанию контракта с московским «Динамо».
Защитник «Милана» Диего Лаксальт близок к подписанию контракта с московским «Динамо».
Как сообщает в своем Twitter журналист Даниэле Онго, 28-летний уругваец отправился в Россию для прохождения медицинского обследования перед переходом в стан
Ранее в СМИ сообщили, что контракт защитника будет рассчитан до лета 2025 года, по нему Лаксальт будет зарабатывать по 2,5 миллиона за сезон. В минувшем сезоне Лаксальт на правах аренды выступал за «Селтик».