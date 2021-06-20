Источник: Лаксальт вылетел в Россию для прохождения медосмотра в «Динамо»

Как сообщает в своем Twitter журналист Даниэле Онго, 28-летний уругваец отправился в Россию для прохождения медицинского обследования перед переходом в стан бело-голубых. Оно запланировано на понедельник, 21 июня.

Ранее в СМИ сообщили, что контракт защитника будет рассчитан до лета 2025 года, по нему Лаксальт будет зарабатывать по 2,5 миллиона за сезон. В минувшем сезоне Лаксальт на правах аренды выступал за «Селтик».