ФК «Спартак» готов оказать необходимую помощь певице МакSим

«Мы на связи с представителями певицы, следим за ее состоянием и готовы содействовать скорейшему выздоровлению МакSим», — сказал Кулемин «СЭ».

В субботу стало известно, что МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), госпитализированная на следующий день после концерта в Казани, была введена в кому. Исполнительница выступала с температурой свыше 39 градусов и поступила в больницу с пневмонией (поражение 40% легких). Несмотря на все симптомы, ее тест на коронавирус показал отрицательный результат.