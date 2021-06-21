Восход Лунева: «Зенит» может лишиться основного вратаря

В ближайшие две недели ряды петербургского «Зенита» может покинуть основной вратарь команды последних лет Андрей Лунёв. Его нынешний контракт с клубом истекает в конце июня. Как сообщили «Известиям» сразу несколько источников в структуре сине-бело-голубых и в агентских кругах, стороны ещё далеки от продления соглашения. Причина — разногласия по части условий нового договора.

В случае ухода из «Зенита» 29-летний голкипер рассчитывает продолжить карьеру в Западной Европе. По данным «Известий», интерес к нему есть со стороны одного из клубов Великобритании, двух команд итальянской Серии А, одного клуба французской Лиги 1, клуба высшего дивизиона чемпионата Португалии и нескольких команд из Турции.

Команда Зенит

— В начале этой недели Лунев и его представители встречаются в Питере с руководством «Зенита», — рассказал источник. — По итогам предыдущих встреч стороны не пришли к соглашению по финансовой части контракта. Не исключено, что предстоящие переговоры — последний шанс сохранить Андрея в «Зените». Если они не завершатся успехом, через 10 дней Лунёв официально станет свободным агентом. При этом искать другой клуб он имеет право ещё с зимы. Изначально для Андрея было приоритетом остаться в «Зените», но, поскольку в последние месяцы клуб не раз менял параметры нового контракта, Лунёв стал рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

Андрей Лунёв является воспитанником московской школы ФШМ «Торпедо». В 2016 году дебютировал на уровне Российской Премьер лиги (РПЛ) в составе «Уфы». Спустя полгода был приглашён в «Зенит», где вскоре вытеснил из основы тогдашнего первого номера сине-бело-голубых Юрия Лодыгина.

В последующие четыре с половиной года, за исключением периодов восстановления после травм, Лунёв неизменно был основным голкипером «Зенита» при трёх главных тренерах — Мирче Луческу, Роберто Манчини и Сергее Семаке. В качестве первого номера три раза выиграл с питерцами золото чемпионата России (2019−2021), а в 2020 году завоевал Кубок и Суперкубок страны. В Еврокубках провёл за «Зенит» 25 матчей.