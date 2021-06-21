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09:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Доннарума сегодня пройдёт медообследование для «ПСЖ»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма сегодня пройдёт медообследование перед переходом в «ПСЖ».

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Источник: AFP 2021
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Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма сегодня пройдёт медообследование перед переходом в «ПСЖ». Врач, который будет проводить осмотр, уже прибыл в Италию. Об этом сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.

Сообщалось, что обследование пройдёт во Флоренции в лагере сборной Италии при участии сотрудников «ПСЖ». Стороны договорились о контракте до 2026 года. Соглашение вратаря с «Миланом» закончится 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

Доннарумма провёл 48 матчей за «Милан» в сезоне-2020/2021, из них 15 — на ноль. Вратарь покинет итальянский клуб на правах свободного агента, его контракт действует до конца июня 2021 года.

Доннарумма является основным голкипером сборной Италии. Игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома, «Челси», «Тоттенхэм» и «ПСЖ». Также сообщалось, что парижский клуб предложил итальянскому вратарю зарплату € 12 млн в год.

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