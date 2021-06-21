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14:51 (мск), источник: Sport24

Лунев покинет «Зенит» в летнее трансферное окно

Как стало известно Sport24, вратарь «Зенита» Андрей Лунев покинет клуб в нынешнее трансферное окно. 29-летний голкипер не смог договориться с клубом о новом контракте, который истек в начале июня.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что к российскому голкиперу есть интерес из Европы. Турецкий «Бешикташ» зимой связывался с представителями Лунева и «Зенита», но тогда стамбульский клуб не устроила сумма, которая была выставлена петербургским клубом. Сейчас же Лунев может уйти бесплатно, если «Зенит» не улучшит условия личного контракта.

В прошлом сезоне РПЛ Лунев провел 12 матчей, в которых пропустил 12 мячей при 3 «сухих» матчах.

Вратарь пополнил состав питерцев зимой 2017 года, перейдя из «Уфы».

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