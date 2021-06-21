Лунев покинет «Зенит» в летнее трансферное окно

Ранее сообщалось, что к российскому голкиперу есть интерес из Европы. Турецкий «Бешикташ» зимой связывался с представителями Лунева и «Зенита», но тогда стамбульский клуб не устроила сумма, которая была выставлена петербургским клубом. Сейчас же Лунев может уйти бесплатно, если «Зенит» не улучшит условия личного контракта.