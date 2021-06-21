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18:10 (мск), источник: Sport24

«Спартак» продолжает терпеть убытки. Федун обратился к мэру Москвы Собянину

«Спартак» продолжает терпеть убытки в связи с антиковидными ограничениями, написал председатель совета директоров клуба Леонид Федун в обращении к мэру Москвы Сергею Собянину.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник московские клубы «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА обратились к Собянину и президенту РФС Александру Дюкову с предложением рассмотреть возможность допуска на трибуны (при общей вместимости стадионов не более 50 процентов) сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку о наличии антител класса G.

«К сожалению, футбольные клубы российской Премьер-лиги постигла та же участь, что и большинство предприятий бизнеса. Третий сезон подряд мы сталкиваемся с ограничениями доступа болельщиков на стадионы и, соответственно, продолжаем терпеть убытки, пытаясь сохранить финансирование на прежнем уровне», — приводит текст обращения Федуна ТАСС.

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