«Спартак» продолжает терпеть убытки. Федун обратился к мэру Москвы Собянину

В понедельник московские клубы «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА обратились к Собянину и президенту РФС Александру Дюкову с предложением рассмотреть возможность допуска на трибуны (при общей вместимости стадионов не более 50 процентов) сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку о наличии антител класса G.
«К сожалению, футбольные клубы российской Премьер-лиги постигла та же участь, что и большинство предприятий бизнеса. Третий сезон подряд мы сталкиваемся с ограничениями доступа болельщиков на стадионы и, соответственно, продолжаем терпеть убытки, пытаясь сохранить финансирование на прежнем уровне», — приводит текст обращения Федуна ТАСС.