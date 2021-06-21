«Спартак» продолжает терпеть убытки. Федун обратился к мэру Москвы Собянину

В понедельник московские клубы «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА обратились к Собянину и президенту РФС Александру Дюкову с предложением рассмотреть возможность допуска на трибуны (при общей вместимости стадионов не более 50 процентов) сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку о наличии антител класса G.