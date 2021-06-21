Аршавин ответил, станет ли он спортивным директором «Зенита»
Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о новом спортивном директоре клуба.
Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о новом спортивном директоре клуба.
Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о новом спортивном директоре клуба. Напомним, после ухода Хавьера Рибалты весной эту должность в «Зените» никто не занимает.
— Какова вероятность, что вы станете спортивным директором «Зенита»?
— Не знаю. Вероятность такая, как и любого другого кандидата, которого рассматривают.
— Хотите ли вы этого?
— Я свою позицию высказал.
— И какая она?
— Если бы я мог, я бы вам ответил. Но я не могу.
Аршавин занял пост директора по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» в августе 2020 года.