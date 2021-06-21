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21:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Юрия Газинского родилась дочь

21 июня в семье полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского и его супруги Александры произошло радостное событие: у них родилась дочь.

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Источник: РИА "Новости"

Малышка родилась в день рождения своей мамы.

«Ну и денечек сегодня! Утром поздравил с днем рождения, а в обед любимая подарила доченьку. Родная, горжусь тобой, спасибо за принцессу. Не могу быть рядом, но мысленно я с вами», — написал Газинский в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам футболист находится на сборах и готовится к старту нового сезона.

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