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21 июня, источник: Sport24

Представитель Лунева рассказал о европейских вариантах продолжения карьеры: «Россию не рассматриваем»

Антон Смирнов, представитель вратаря Андрея Лунева, рассказал о европейских вариантах продолжения карьеры, которые есть у 29-летнего голкипера.

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Источник: РИА "Новости"

— Есть ли другие предложения? Да, есть. Озвучивать я их сейчас не буду. Но это предложения из европейских чемпионатов — Италия, Португалия, Франция, Великобритания. Есть Турция, но Турцию мы особо не рассматриваем.

Российские варианты трудоустройства на данный момент нами и Андреем не рассматриваются. Что касается Великобритании, то это не только Шотландия, но и она в том числе, — сказал Смирнов в телеграм-чате #вЗените_чат.

Ранее он объяснил, почему Лунев не продлевает контракт с клубом.

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