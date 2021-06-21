Представитель Лунева рассказал о европейских вариантах продолжения карьеры: «Россию не рассматриваем»

— Есть ли другие предложения? Да, есть. Озвучивать я их сейчас не буду. Но это предложения из европейских чемпионатов — Италия, Португалия, Франция, Великобритания. Есть Турция, но Турцию мы особо не рассматриваем.

Российские варианты трудоустройства на данный момент нами и Андреем не рассматриваются. Что касается Великобритании, то это не только Шотландия, но и она в том числе, — сказал Смирнов в телеграм-чате #вЗените_чат.