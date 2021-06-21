«Дела в “Зените” обстоят странно». Представитель Лунева объяснил, почему вратарь не продлевает контракт с клубом

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— Полноценно мы дадим информацию чуть позже, когда вопрос решится окончательно и полностью. Пока он еще не закрыт. Скорее закрыт, чем не закрыт, но пока еще не закрыт.

«Зенит» предложил контракт в феврале. Это было уже запоздалое предложение. Как правило, игроку предлагают контракт еще за год до окончания контракта, если в нем заинтересованы. Мы на тот момент обозначили свою позицию, что пока не готовы согласиться на эти условия, надо сконцентрироваться на футболе. После травмы надо было опять пробиться в основу «Зенита», надо было вернуться в сборную, так как на носу чемпионат Европы. И потом мы были готовы ждать каких-то новых предложений по условиям контракта.

Этих предложений не было с февраля по май. В конце мая возникло предложение, которое заключалось в совершенно новых условиях. По части зарплаты эти условия были в три раза меньше, чем те, которые были предложены в феврале. Мы посчитали, что это нелогично и странно. За весну человек вернулся в основной состав «Зенита», стал с ним чемпионом, сыграл все ключевые игры и вернулся в расширенный состав сборной. Начали выяснять, почему так. Внятного ответа не получили. Пришлось обратиться в совет директоров, чтобы эту ситуацию взять под контроль и понять, заинтересован ли клуб в игроке с учетом того, что он так меняет условия без объяснения причин.

После этого у нас было несколько предложений — одно чуть-чуть лучше, чем предыдущее. Мы встретились с Медведевым. Нам было озвучена некая позиция клуба, мы сошлись на каких-то цифрах. После встречи мы сделали контрпредложение. Причем я хочу заметить, что за это время мы ни разу не выдвигали никаких условий. С нашей стороны не было никаких требований. Мы всегда опирались на предложения, которые шли со стороны «Зенита». Мы не были рвачами, ничего не просили. Мы реагировали на то предложение, которое поступало. Медведев услышал нас, мы услышали его. Разговор длился три часа. После этого мы сделали контрпредложение, которое соответствовало февральскому предложению. И был второй вариант, который соответствовал нашим договоренностям в рамках встречи. На что нам было сказано, что Медведев на сегодняшний момент решений уже не принимает, все под контролем у Илюхиной.

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Медведев отправил наши предложения, с этими предложениями Илюхина не согласилась, хотя мы ничего не увеличивали. Нам сказали, что Илюхина хочет встретиться с футболистом. Мы приехали сегодня на встречу и не договорились. Мы не поняли позицию клуба, почему за это время четыре раза менялись условия. Не поняли, вообще нужен ли Лунев клубу. Есть определенные внутренние моменты, которые я не вправе сейчас озвучивать, взаимоотношения Лунева с Семаком, Жевновым.

Не договорились. На данный момент футболист рассматривает другие варианты, у него они есть. Возможно, ситуация в «Зените» изменится. Сегодня нам было озвучено, что клуб не понимает в лице Илюхиной, кто главный вратарь, кто первый номер. Если клуб этого не понимает и не рассчитывает на него, то какой смысл оставаться? Это нормальная позиция клуба, никто не спорит. Но тогда зачем вести переговорный процесс и какие-то условия обсуждать?

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Никто Андрея ни в чем не убеждал, никто ничего не просил у клуба — никаких агентских, никаких баснословных денег. Мы опирались только на то, что предлагалось клубом. Любой другой вариант продолжения карьеры, который рассматривается на сегодняшний момент, он может быть как примерно таким же, как в «Зените», так и в меньшую сторону. Вряд ли он может быть больше. Но там есть другие плюсы. Если это уход в европейский чемпионат, это другой уровень футбола, другие перспективы. Андрею 29 лет, он еще может поиграть 5−6 лет на хорошем уровне.