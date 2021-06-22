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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу высказываний Заремы Салиховой

Московский «Спартак» на официальном сайте опубликовал заявление совета директоров по поводу высказываний Заремы Салиховой, супруги владельца клуба Леонида Федуна.

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Источник: Чемпионат.com

«В последние недели болельщики и пресса активно обсуждают многочисленные заявления Заремы Салиховой в её телеграм-канале и на других площадках, в том числе затрагивающие деловую репутацию клуба.

Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по её собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе. Слова г-жи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак-Москва», — говорится в заявлении клуба.

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