Олич назвал главную причину ухода из ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал, почему был вынужден покинуть московский клуб.
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал, почему был вынужден покинуть московский клуб.
«Здесь нет никакого секрета. У нас сложилось разное видение на то, как должна развиваться команда. Мы не смогли прийти к согласию. Так что решили, что лучше будет прекратить сотрудничество. Конечно, этого не должно было случиться за день до начала тренировочных сборов, но так вышло», — цитирует Олича Sportske Novosti.
15 июня ЦСКА объявил об уходе хорватского тренера, исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий.
41-летний Олич — бывший игрок ЦСКА — стал главным тренером команды в марте, сменив на этом посту Виктора Гончаренко. Под руководством Олича