Олич назвал главную причину ухода из ЦСКА

«Здесь нет никакого секрета. У нас сложилось разное видение на то, как должна развиваться команда. Мы не смогли прийти к согласию. Так что решили, что лучше будет прекратить сотрудничество. Конечно, этого не должно было случиться за день до начала тренировочных сборов, но так вышло», — цитирует Олича Sportske Novosti.