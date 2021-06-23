«Селтик» и «Рейнджерс» заинтересованы в услугах Лунева
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев может продолжить карьеру в Шотландии.
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев может продолжить карьеру в Шотландии.
Как сообщает Eurostavka, 29-летний вратарь, чей контракт с
Некоторое время назад состоялась встреча Лунева с президентом «Зенита» Александром Медведевым при участии сына
По информации Sport24, судьба голкипера уже решена — он покинет клуб в нынешнее межсезонье.
В минувшем сезоне Лунев провел в РПЛ 12 матчей и пропустил 12 голов, трижды сыграв на ноль.