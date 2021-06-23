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15:02 (мск), источник: Sport24

«Селтик» и «Рейнджерс» заинтересованы в услугах Лунева

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев может продолжить карьеру в Шотландии.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Eurostavka, 29-летний вратарь, чей контракт с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2021 года, привлек внимание двух грандов шотландского чемпионата — «Селтика» и «Рейнджерс».

Некоторое время назад состоялась встреча Лунева с президентом «Зенита» Александром Медведевым при участии сына экс-спортивного директора клуба Константина Сарсании. Речь шла о продлении контракта, но договориться стороны не смогли. В связи с этим Лунев выдал одному из посредников авторизацию на поиск себе нового клуба в Великобритании.

По информации Sport24, судьба голкипера уже решена — он покинет клуб в нынешнее межсезонье.

В минувшем сезоне Лунев провел в РПЛ 12 матчей и пропустил 12 голов, трижды сыграв на ноль.

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