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14:04 (мск), источник: Sports.Ru

Джикия хочет получать в «Спартаке» в районе 3 млн евро без учета бонусов

«Спартак» продолжает работать над подписанием нового контрактом с защитником Георгием Джикией.

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Источник: AP 2021

Следующий раунд переговоров между клубом и игроком пройдет на сборе в Австрии. В данный момент стороны находятся в процессе обсуждения будущей зарплаты капитана «Спартака».

«Сливы зарплатной ведомости в сеть не добавили переговорам конструктива. Желание Джикии получать на уровне лидеров команды, в частности Романа Зобнина, — это нормально. Согласно слитой информации, Зобнин зарабатывает в “Спартаке” порядка 3,5 млн евро в год, Джикия — чуть больше 2 млн.

В “Спартаке” сегодня уверены, что переговоры не станут проблемой и футболист в течение месяца поставит подпись под новым контрактом. Понятно, что для этого клубу придется пойти на повышение зарплаты своему капитану. Насколько я понимаю, сторону игрока устроит предложение в районе 3 млн евро без учета бонусов», — написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

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