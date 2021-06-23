Джикия хочет получать в «Спартаке» в районе 3 млн евро без учета бонусов

«Сливы зарплатной ведомости в сеть не добавили переговорам конструктива. Желание Джикии получать на уровне лидеров команды, в частности Романа Зобнина, — это нормально. Согласно слитой информации, Зобнин зарабатывает в “Спартаке” порядка 3,5 млн евро в год, Джикия — чуть больше 2 млн.



В “Спартаке” сегодня уверены, что переговоры не станут проблемой и футболист в течение месяца поставит подпись под новым контрактом. Понятно, что для этого клубу придется пойти на повышение зарплаты своему капитану. Насколько я понимаю, сторону игрока устроит предложение в районе 3 млн евро без учета бонусов», — написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.