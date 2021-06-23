«Трансферов не будет, стремимся к чемпионству»: Гинер — про планы ЦСКА

У болельщиков возникло много вопросов к руководству команды — на некоторых из них клубной прессе ответил президент армейцев Евгений Гинер.

Про смену тренера

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По ходу чемпионата Европы-2020 ЦСКА взбудоражил спортивную общественность новостью об увольнении Ивицы Олича, который вступил в должность главного тренера только в марте, сменив на посту Виктора Гончаренко. Не ожидал, кажется, даже сам хорват, который должен был отправиться на сборы армейцев после консультаций сборной Хорватии на Евро-2020. Но руководство ЦСКА решило иначе — Олича уволить, а на его место назначить Алексея Березуцкого. Бывший защитник армейцев пока числится как исполняющий обязанности, однако генеральный менеджер клуба Роман Бабаев заявил, что команда не будет искать нового главного тренера.

«Так сложилось по времени, потому что Ивица приехал, если не ошибаюсь, только 15 июня вечером. Мы обсудили какие-то вопросы, посмотрели и поняли, что в чем-то мы, так скажем, расходимся. Поэтому решили все-таки поменять тренера.

Он сказал, что мы разошлись во взглядах по поводу тренерства команды? Мое субъективное мнение — да. Мы не рассматривали других кандидатур, кроме Березуцкого. Алексея рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Не сложилось. Поэтому Алексей сегодня тренер команды".

Про трансферы

В межсезонье состав ЦСКА пополнили игроки сборной России Антон Заболотный и Максим Мухин. Первый перешел из «Сочи», второй — из «Локомотива». По словам Гинера, больше трансферов в команде не планируется.

Про разногласия в руководстве

В декабре 2020-го Гинер, отвечая на вопрос о будущем Гончаренко в ЦСКА, заявил, что его мнение — не определяющее. Якобы он только «один из членов» совета директоров. Помимо него в совет входят Бабаев, Максим Орешкин, еще три человека из ВЭБа и генеральный директор Maul Group Борис Добродеев. Болельщики ЦСКА после увольнения Олича задались вопросом: а все ли в порядке между менеджментом клуба и председателем совета директоров?

«Это полный бред. Уже говорил: как управлял, так и управляю командой дальше я. То, что сейчас у нас появились партнеры, совет директоров, считаю, очень хорошо. Я это говорил и ранее. Максим Станиславович никуда не лезет, он занимается не трансферами, составом команд или назначениями тренеров, а очень сильно помогает со спонсорами, с финансированием команд. Сейчас мы твердо стоим на ногах, также наши партнеры ВЭБ очень сильно помогают нам. Поэтому ни одни, ни другие в спортивную часть вообще не лезут. Знаете, можно как хочешь это трактовать, но если мы говорим, что совет директоров сегодня утверждает какие-то решения, это не так».

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