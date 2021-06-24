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14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Кабак покинет «Ливерпуль» и вернётся в «Шальке», игроком интересуются в Англии и Франции

Турецкий центральный защитник Озан Кабак покинет «Ливерпуль», за который выступал на правах аренды, и вернётся в «Шальке». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

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Источник: AP 2021

По информации источника, 21-летний игрок не останется в клубе из Гельзенкирхена. На футболиста претендуют английские «Кристал Пэлас» и «Лестер», французская «Ницца» и немецкий «Байер».

В конце мая сообщалось, что «Ливерпуль» не собирается выкупать защитника «Шальке» за € 18 млн. Напомним, Кабак перешёл в «Ливерпуль» из «Шальке» в зимнее трансферное окно на правах аренды. В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах за мерсисайдский клуб и не отметился результативными действиями.

До «Шальке» футболист выступал за «Штутгарт» и «Галатасарай», портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

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