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10:36 (мск), источник: Матч ТВ

Кабелла озвучил цель «Краснодара» в новом сезоне РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился мыслями после товарищеского матча с «Легией» (1:1) на австрийском сборе. Француз отметился голом, реализовав пенальти.

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Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, это была хорошая игра. Мы тренировались всего 5 дней. Это не так много, и почти каждый из игроков провел на поле по 90 минут. Я впервые играл так много в первом же матче, но все прошло хорошо. Мы много работали, и это полезно для здоровья.

Было приятно сыграть с этой командой. Как по мне, матч получился хороший. Сильный соперник, неплохой результат для первой игры. Нужно продолжать в том же духе побеждать в следующем матче и готовиться к старту сезона.

Мы продуктивно работаем. Это полезно для нас — тренироваться дважды в день. Нам это нужно. мы должны качественно подготовиться к чемпионату. Нам следует быть амбициозными. Наша цель — место в первой тройке. Мы должны продолжать работать изо всех сил. Нам это нужно», — цитирует Кабеллу пресс-служба «быков».

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующим соперником «Краснодара» станет греческий «Олимпиакос». Встреча пройдет 27 июня в Австрии.

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