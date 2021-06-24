Кабелла озвучил цель «Краснодара» в новом сезоне РПЛ
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился мыслями после товарищеского матча с «Легией» (1:1) на австрийском сборе. Француз отметился голом, реализовав пенальти.
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился мыслями после товарищеского матча с «Легией» (1:1) на австрийском сборе. Француз отметился голом, реализовав пенальти.
«Я думаю, это была хорошая игра. Мы тренировались всего 5 дней. Это не так много, и почти каждый из игроков провел на поле по 90 минут. Я впервые играл так много в первом же матче, но все прошло хорошо. Мы много работали, и это полезно для здоровья.
Было приятно сыграть с этой командой. Как по мне, матч получился хороший. Сильный соперник, неплохой результат для первой игры. Нужно продолжать в том же духе побеждать в следующем матче и готовиться к старту сезона.
Мы продуктивно работаем. Это полезно для нас — тренироваться дважды в день. Нам это нужно. мы должны качественно подготовиться к чемпионату. Нам следует быть амбициозными. Наша цель — место в первой тройке. Мы должны продолжать работать изо всех сил. Нам это нужно», — цитирует Кабеллу
Следующим соперником «Краснодара» станет греческий «Олимпиакос». Встреча пройдет 27 июня в Австрии.