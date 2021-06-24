Кабелла озвучил цель «Краснодара» в новом сезоне РПЛ

«Я думаю, это была хорошая игра. Мы тренировались всего 5 дней. Это не так много, и почти каждый из игроков провел на поле по 90 минут. Я впервые играл так много в первом же матче, но все прошло хорошо. Мы много работали, и это полезно для здоровья.



Было приятно сыграть с этой командой. Как по мне, матч получился хороший. Сильный соперник, неплохой результат для первой игры. Нужно продолжать в том же духе побеждать в следующем матче и готовиться к старту сезона.



Мы продуктивно работаем. Это полезно для нас — тренироваться дважды в день. Нам это нужно. мы должны качественно подготовиться к чемпионату. Нам следует быть амбициозными. Наша цель — место в первой тройке. Мы должны продолжать работать изо всех сил. Нам это нужно», — цитирует Кабеллу пресс-служба «быков».