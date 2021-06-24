СМИ: «Динамо» не смогло договориться с Варелой о контракте. Защитник вернется в «Копенгаген»

Москвичи арендовали 28-летнего игрока у «Копенгагена» в октябре прошлого года. В марте стало известно, что у бело-голубых есть возможность выкупа уругвайца и они намерены ей воспользоваться.

Как утверждает Eurostavka, «Динамо» достигло соглашения с датским клубом о выкупе футболиста за 1,4 миллиона евро, но не смогло договориться по условиям контракта с самим Варелой. Как пишет источник, защитнику предлагали четырехлетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро в год без учета бонусов. Такой вариант не устроил представителей игрока, он вернется в «Копенгаген».