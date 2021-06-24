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12:26 (мск), источник: Матч ТВ

Мевля покинет «Сочи». У игрока есть предложения из Европы

Агент защитника «Сочи» Михи Мевли Евгений Новиков заявил, что его клиент не останется в стане южан, переговоры он новом контракте закончены.

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Источник: РИА "Новости"

«Все варианты, которые рассматривает Миха — в Европе, в Турции. В “Сочи” он точно не остается, переговоры закончены. Они взяли уже других футболистов. Мы ищем более оптимальные варианты, которые устроят его и его семью. Думаю, в ближайшее время мы точно определимся. Он сейчас отдыхает после сборной, потом уже примем окончательное решение», — рассказал Новиков.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Мевля провел 29 матчей и забил в них три гола.

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