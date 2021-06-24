Мевля покинет «Сочи». У игрока есть предложения из Европы

«Все варианты, которые рассматривает Миха — в Европе, в Турции. В “Сочи” он точно не остается, переговоры закончены. Они взяли уже других футболистов. Мы ищем более оптимальные варианты, которые устроят его и его семью. Думаю, в ближайшее время мы точно определимся. Он сейчас отдыхает после сборной, потом уже примем окончательное решение», — рассказал Новиков.