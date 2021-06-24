Газизов рассказал о проблемах с финансированием «Уфы»

«Клуб пока находится в нормальном состоянии. Пока все как было раньше. Подушка безопасности у нас есть. Она и была у “Уфы”. Мы примерно полтора года живем в подобных условиях. Для нас это не ново. Поэтому мы ищем новых игроков, которых будем развивать. И если так пойдет дальше, то при любой возможности будем их продавать. Бюджет надо пополнять. Самое главное, чтобы клуб всегда был на плаву», — сказал Газизов «СЭ».