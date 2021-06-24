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17:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Газизов рассказал о проблемах с финансированием «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о финансовых проблемах клуба.

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«Клуб пока находится в нормальном состоянии. Пока все как было раньше. Подушка безопасности у нас есть. Она и была у “Уфы”. Мы примерно полтора года живем в подобных условиях. Для нас это не ново. Поэтому мы ищем новых игроков, которых будем развивать. И если так пойдет дальше, то при любой возможности будем их продавать. Бюджет надо пополнять. Самое главное, чтобы клуб всегда был на плаву», — сказал Газизов «СЭ».

Команда
Уфа

Газизов также отметил, что команда не получает денег из государственного бюджета.

«Полтора года назад был урезан бюджет. И все время мы в этом урезанном бюджете находимся. Мы живем на свои деньги. Вначале бюджет был урезан на 50%. Сейчас — абсолютно ноль. Мы не первый год в РПЛ. Наш клуб заточен на зарабатывание, чтобы создавать себе определенную подушку», — добавил Газизов.

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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