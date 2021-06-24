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18:31 (мск), источник: Sport24

Отец Влашича: Есть лиги и клубы лучше, чем РПЛ и ЦСКА. Николе нужен новый вызов

Йошко Влашич, отец хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его сыну необходимо сменить клуб в поисках нового вызова.

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Источник: vk.com/redbluehome

«Россия и Москва прекрасны как страна и мегаполис, о них я могу говорить только в восторженных тонах. Но есть лиги и клубы лучше, и было бы неплохо переехать поближе к дому. Никола многое отдал ЦСКА и многого добился на личном уровне, но команда не всегда следовала за ним. Я бы сказал, что ему нужен новый вызов», — цитирует Йошко Влашича Slobodna Dalmacija.

Контракт Влашича с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2020/21 хавбек провел 34 матча за армейцев, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

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