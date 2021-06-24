Отец Влашича: Есть лиги и клубы лучше, чем РПЛ и ЦСКА. Николе нужен новый вызов

«Россия и Москва прекрасны как страна и мегаполис, о них я могу говорить только в восторженных тонах. Но есть лиги и клубы лучше, и было бы неплохо переехать поближе к дому. Никола многое отдал ЦСКА и многого добился на личном уровне, но команда не всегда следовала за ним. Я бы сказал, что ему нужен новый вызов», — цитирует Йошко Влашича Slobodna Dalmacija.