Отец Влашича: Есть лиги и клубы лучше, чем РПЛ и ЦСКА. Николе нужен новый вызов
Йошко Влашич, отец хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его сыну необходимо сменить клуб в поисках нового вызова.
Йошко Влашич, отец хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его сыну необходимо сменить клуб в поисках нового вызова.
«Россия и Москва прекрасны как страна и мегаполис, о них я могу говорить только в восторженных тонах. Но есть лиги и клубы лучше, и было бы неплохо переехать поближе к дому. Никола многое отдал ЦСКА и многого добился на личном уровне, но команда не всегда следовала за ним. Я бы сказал, что ему нужен новый вызов», — цитирует Йошко Влашича Slobodna Dalmacija.
Контракт Влашича с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2020/21 хавбек провел 34 матча за армейцев, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.