«Ростов» сыграл вничью с «Фехерваром» в контрольном матче
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с венгерским «Фехерваром» в контрольном матче на сборе в Австрии.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с венгерским «Фехерваром» в контрольном матче на сборе в Австрии.
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 2:2. У «Ростова» голами отметились Павел Мамаев (30-я минута) и Кирилл Фольмер (55).
«Ростов» в следующем матче 28 июня встретится с загребским «Динамо».