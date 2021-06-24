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21:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» сыграл вничью с «Фехерваром» в контрольном матче

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с венгерским «Фехерваром» в контрольном матче на сборе в Австрии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 2:2. У «Ростова» голами отметились Павел Мамаев (30-я минута) и Кирилл Фольмер (55).

«Ростов» в следующем матче 28 июня встретится с загребским «Динамо».

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