Агент Лукаса Торрейры заявил, что его клиент получил предложение из России
Агент 25-летнего уругвайского опорного хавбека лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейры прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.
Агент 25-летнего уругвайского опорного хавбека лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейры прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.
«Торрейра хочет вернуться в Италию. Есть предложения из Испании, Франции и России, но Лукас желает выступать именно в Серии А. “Арсенал” уже разобрался в ситуации, и теперь они нам помогут», — приводит слова представителя Торрейры журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на TMW.
Как отмечает сам журналист, один из претендентов на Торрейру — это римский «Лацио», пока не вступивший в переговоры с «Арсеналом», который запрашивает за игрока € 20 млн.
В минувшем сезоне Торрейра на правах аренды выступал за мадридский «Атлетико», в составе которого он провёл 26 встреч во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.