Агент Лукаса Торрейры заявил, что его клиент получил предложение из России

«Торрейра хочет вернуться в Италию. Есть предложения из Испании, Франции и России, но Лукас желает выступать именно в Серии А. “Арсенал” уже разобрался в ситуации, и теперь они нам помогут», — приводит слова представителя Торрейры журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на TMW.

Как отмечает сам журналист, один из претендентов на Торрейру — это римский «Лацио», пока не вступивший в переговоры с «Арсеналом», который запрашивает за игрока € 20 млн.