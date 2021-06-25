Бразильский легионер «Зенита» пожаловался на жару в Санкт-Петербурге

— В Санкт-Петербурге жарче, чем в Бразилии? Да, на улице самое настоящее пекло! Думаю, главная разница с Жуан-Песоа, где я вырос и где жарко абсолютно круглый год, — это влажность.

Здесь она сильно ниже, чем в Бразилии, поэтому и жар более сухой, ты ощущаешь его сильнее. От этого сложнее активно тренироваться на воздухе, бегать, поддерживать необходимый ритм. В Бразилии влажность всегда на уровне 85−90%, и это больше подходит для тренировок.

Хотя, возможно, все дело в привычке. К тому же, такая жаркая погода здесь долго не простоит, поэтому нужно пользоваться моментом и наслаждаться ей — она очень идет такому красивому и зеленому городу, как Петербург, — отметил Сантос.

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