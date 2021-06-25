Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Швеция
Польша
32
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Словакия
Испания
05
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Германия
Венгрия
22
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Португалия
Франция
22
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Уэльс
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Италия
Австрия
Все события
Фоторепортажи
14Самые колоритные болельщики Евро-2020
45Сборная России проиграла Дании и покинула Евро
11:56 (мск), источник: Матч ТВ

Бразильский легионер «Зенита» пожаловался на жару в Санкт-Петербурге

Бразильский легионер «Зенита» Дуглас Сантос оценил установившуюся в Санкт-Петербурге жаркую погоду.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— В Санкт-Петербурге жарче, чем в Бразилии? Да, на улице самое настоящее пекло! Думаю, главная разница с Жуан-Песоа, где я вырос и где жарко абсолютно круглый год, — это влажность.

Здесь она сильно ниже, чем в Бразилии, поэтому и жар более сухой, ты ощущаешь его сильнее. От этого сложнее активно тренироваться на воздухе, бегать, поддерживать необходимый ритм. В Бразилии влажность всегда на уровне 85−90%, и это больше подходит для тренировок.

Хотя, возможно, все дело в привычке. К тому же, такая жаркая погода здесь долго не простоит, поэтому нужно пользоваться моментом и наслаждаться ей — она очень идет такому красивому и зеленому городу, как Петербург, — отметил Сантос.

Во время загрузки произошла ошибка.

27-летний футболист перешел в «Зенит» летом 2019 года, подписав контракт на 5 лет. В составе команды он дважды выигрывал чемпионат России, брал Кубок и Суперкубок страны.

 Не ходили пешком: Россия — вторая на Евро-2020 по пробегу, Головин — лидер с отрывом, самый быстрый в сборной — Караваев
Экс-тренер «Зенита», немецкий врач и несостоявшийся полицейский. 10 первых героев и открытий Евро
Свежая кровь: как должна омолаживаться сборная России
УЕФА составил символическую сборную группового этапа Евро
Агент: Черчесов сам уйдет, если поймет, что не приносит пользу
Канада стоит на ушах: «Монреаль» — в финале Кубка Стэнли!
Перес о Чеферине: Он повышает себе зарплату, а футбол умирает
«Краснодар» начал переговоры с «Арсеналом» по трансферу Торрейры
«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли. Впервые с 1993 года
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь