«Спартак» отправился на сборы в Австрию

«Спартак» в пятницу под руководством нового главного тренера Руя Витории отправился на сбор в Филлах. В Австрии «красно-белые» сыграют с азербайджанским «Нефтчи» (29 июня), словенским «Браво» (2 июля) и хорватским «Шибеником» (5 июля).

В состав команды на сбор вошли 25 игроков:

Вратари — Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов.

Защитники — Айртон, Артем Воропаев, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Павел Маслов, Николай Рассказов.

Полузащитники — Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Степан Мельников, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Артем Тимофеев, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс.

Нападающие — Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

Ранее стало известно, что футболисты «Спартака» Роман Зобнин, Георгий Джикия и Александр Соболев получат отдых после выступления на чемпионате Европы в составе сборной России, они приступят к тренировкам в общей группе «красно-белых» с 7 июля.