«Краснодар» начал переговоры с лондонским «Арсеналом» по Лукасу Торрейре

«Быки» уже сделали предложение 25-летнему уругвайскому футболисту, но тот пока сомневается, что ему стоит ехать в Россию. Ранее агент Торрейры сообщил, что у игрока есть предложения из России и других стран. По информации СМИ, одним из претендентов на Лукаса является «Лацио».



Торрейра начинал карьеру в «Пескаре», после чего выступал за «Сампдорию», а в 2018 году перешёл в «Арсенал». В минувшем сезоне хавбек на правах аренды играл за мадридский «Атлетико», в составе которого провёл 26 встреч во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.