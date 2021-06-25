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10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» начал переговоры с лондонским «Арсеналом» по Лукасу Торрейре

«Краснодар» вступил в переговоры с лондонским «Арсеналом» по переходу полузащитника Лукаса Торрейры. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: AP 2021

«Быки» уже сделали предложение 25-летнему уругвайскому футболисту, но тот пока сомневается, что ему стоит ехать в Россию. Ранее агент Торрейры сообщил, что у игрока есть предложения из России и других стран. По информации СМИ, одним из претендентов на Лукаса является «Лацио».

Торрейра начинал карьеру в «Пескаре», после чего выступал за «Сампдорию», а в 2018 году перешёл в «Арсенал». В минувшем сезоне хавбек на правах аренды играл за мадридский «Атлетико», в составе которого провёл 26 встреч во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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