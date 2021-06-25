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18:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Калинин — о конфликте с Неценко: «В следующий раз отреагирую так же. Нужно быть идиотом, чтобы такое повторить»

Защитник «Ростова» Игорь Калинин в интервью «СЭ» вспомнил свой конфликт с комментатором Александром Неценко в перерыве матча «Спартак» — «Урал» (5:1).

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Источник: РИА "Новости"
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После первого тайма встречи 23-го тура Тинькофф РПЛ 25-летний футболист гостей во время флеш-интервью на повышенных тонах пообщался с корреспондентом. Калинину не понравилось, что Неценко смеялся, когда задавал ему вопросы. После игры футболист заявил, что если бы они были во дворе, то ударил бы комментатора по лицу.

— Неценко на флеш-интервью задел тебя фразой про позвонки. Спустя время ты понимаешь, что в чем-то переборщил с реакцией?

— Я переборщил лишь в том, что после того как мы с Сашей пожали руки, я сказал, что если бы мы были во дворе, то… Этого не нужно было говорить, потому что мы уже уладили вопрос. Вот это не было красиво с моей стороны. А во всем остальном я бы сделал все то же самое.

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Если так уж разбираться, то Саша был неправ. А я был неправ в том, что после драки кулаками не машут. Потом я ему позвонил и сказал, что именно в этом эпизоде был неправ. Когда я неправ, то без проблем могу извиниться.

— Во время интервью с Неценко было желание резко наехать? Мол, ты что базаришь-то?

— Я понимал, что нас смотрят люди. А если еще и дам леща в перерыве… (Смеется.) И если разбирать тот момент, то я бы не сказал, что меня развернул Промес. Позвонки крутят, когда человек разворачивается в одну сторону, потом в другую и резко уходит. А в том эпизоде я сделал выпад широкий, а он убрал ногу и ударил. Ну, человек 20 миллионов евро стоит… Посмотрим, как он в следующий раз так сделает.

— А ты увидел у Неценко страх в глазах?

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— Кстати, он нормальный парень. Подошел и адекватно извинился. Претензий сейчас к нему нет. Мы пожали руки и закрыли на этом тему.

— А как он подошел? Сказал, что неправильно подобрал слова?

— Я говорю: все ок, бывает. Ничего страшного, все мы ошибаемся. Да и морду друг другу никто не собирался бить.

— Если в следующий раз один из журналистов будет так же разговаривать, как Неценко, то твоя реакция повторится?

— Думаю, такой ситуации больше не будет, потому что флеш-интервью я больше не хочу давать. Да и вообще я редко общаюсь с журналистами. Но если такая ситуация будет, то я отреагирую так же. И нужно быть идиотом, чтобы такое повторить.

В сезоне-2020/21 защитник провел 24 матча за «Урал» и забил один гол. Ранее Калинин также выступал за «Рубин», московское «Динамо», астраханский «Волгарь» и другие клубы.

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