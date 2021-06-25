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20:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» выразил поддержку певице МакSим, которая находится в искусственной коме

«Спартак» поддержал певицу МакSим, которая находится в искусственной коме.

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«Выражаем поддержку родным, близким и всем поклонникам певицы МакSим. Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Абросимовой в скором времени стабилизируется. Мы с вами!» — говорится в публикации в Instagram красно-белых.

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15 июня МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) была госпитализирована после концерта в Казани. Исполнительница выступала с температурой свыше 39 градусов и поступила в больницу с пневмонией (поражение 40% легких). 19 июня стало известно, что врачи ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 25 июня стало известно, что ее состояние резко ухудшилось.

Ранее хоккейный клуб «Спартак» выразил намерение оказать любую помощь певице.

Песня в исполнении МакSим «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью у болельщиков клуба, которые поют ее на матчах команды.

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