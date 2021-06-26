Руй Витория и проблема выбора. С чего начался австрийский сбор «Спартака»
Главный тренер «Спартака» взял на сбор в Австрию 25 человек, однако многие из них не сыграют за команду в новом сезоне.
Главный тренер «Спартака» взял на сбор в Австрию 25 человек, однако многие из них не сыграют за команду в новом сезоне.
Второй сбор «Спартака» стартовал в австрийском Филлахе — небольшом городке, известном помимо периодического приезда сюда футбольных команд разной степени топовости еще и как банный курорт.
Последний приезд стал довольно запоминающимся: к Массимо Каррере и компании в гости тогда приходил Джанлуиджи Буффон, чей «ПСЖ» на ночь заехал в соседний от «Спартака» отель перед товарищеским матчем с «Баварией». Сфотографироваться с легендой тогда удалось более чем половине команды и персонала. Тогда же все тренировки вел Рауль Рианчо, а сам Каррера (это было за
Новый главный тренер
При этом португалец не взял в Филлах Степана Оганесяна (его привлекали к работе в Тарасовке) и Дмитрия Маркитесова. Последний весь минувший сезон провел в первой команде, хотя и очень мало играл. По словам директора клуба по развитию и коммуникациям Антона Фетисова, весь новый сезон Маркитесов проведет в «Спартаке-2», чтобы набрать форму через игровую практику: «Маркитесов в прошлом сезоне не имел регулярной игровой практики ни в основе, ни во второй команде. Можно сказать, год у него выпал. Поэтому он будет восстанавливать форму через игры в “Спартаке-2”. Как это было в минувшем году с Михаилом Игнатовым и в
Что до тренировок, спартаковцы первое занятие провели сразу же вечером в день прилета. А в субботу тренировались уже дважды. Такая же программа запланирована и на воскресенье. Руй Витория закрыл команду от журналистов (правда, местным мальчишкам из футбольной секции разрешили не только посмотреть тренировку, но и пообщаться с игроками и взять у них автографы). В
Очевидно, что тот состав, с которым португальский специалист работает в Филлахе, очень далек от того, который будет играть сезон. Из трех молодых парней, поднятых из «двойки», реально пригодиться основе на данном этапе может только Воропаев, выступающий на дефицитной для
Не будет играть за основу
Таким образом, на австрийском сборе Руй Витория должен будет сформировать окончательный список игроков на выход — как из клуба вообще, так и во вторую команду. При этом по настоятельному требованию тренера по физподготовке Владимира Чепзановича участвовавшие и продолжающие участвовать со своими командами в чемпионате Европы игроки сперва будут заниматься индивидуально. Первые тренировки команды в полном составе запланированы на 7 июля уже в Москве. Это если Чехия, Нидерланды и Швеция вылетят с Евро достаточно рано, чтобы Алекс Крал, Квинси Промес и Джордан Ларссон успели немного отдохнуть и набрать форму.
Ситуация непростая, ведь «Спартаку» предстоит тяжелый сезон, старт которого состоится менее чем через месяц. А новый главный тренер еще не скоро получит в свое распоряжение полностью боеспособный основной состав. Много говорилось, что Витория способен работать в стрессовой ситуации. Начало сезона это покажет. А за первыми плодами его работы с командой можно будет понаблюдать уже 29 июня, когда
Артем Калинин