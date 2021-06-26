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22:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Руй Витория и проблема выбора. С чего начался австрийский сбор «Спартака»

Главный тренер «Спартака» взял на сбор в Австрию 25 человек, однако многие из них не сыграют за команду в новом сезоне.

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Второй сбор «Спартака» стартовал в австрийском Филлахе — небольшом городке, известном помимо периодического приезда сюда футбольных команд разной степени топовости еще и как банный курорт. Красно-белые проводили здесь летние тренировочные лагеря с 2016 по 2018 год.

Последний приезд стал довольно запоминающимся: к Массимо Каррере и компании в гости тогда приходил Джанлуиджи Буффон, чей «ПСЖ» на ночь заехал в соседний от «Спартака» отель перед товарищеским матчем с «Баварией». Сфотографироваться с легендой тогда удалось более чем половине команды и персонала. Тогда же все тренировки вел Рауль Рианчо, а сам Каррера (это было за два-три месяца до его увольнения), казалось, уже потерял интерес к происходившему.

Новый главный тренер красно-белых Руй Витория только-только начал свой путь в «Спартаке». А потому старается вникать во все и по максимуму и отсматривать игроков не только основы, но и второй команды. На первом сборе москвичей в Тарасовке с основным составом тренировались несколько молодых ребят, и в итоге трое отправились на австрийский сбор: Артем Воропаев, Даниил Денисов и Степан Мельников. Всего же Руй Витория взял с собой в Филлах аж 25 человек.

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При этом португалец не взял в Филлах Степана Оганесяна (его привлекали к работе в Тарасовке) и Дмитрия Маркитесова. Последний весь минувший сезон провел в первой команде, хотя и очень мало играл. По словам директора клуба по развитию и коммуникациям Антона Фетисова, весь новый сезон Маркитесов проведет в «Спартаке-2», чтобы набрать форму через игровую практику: «Маркитесов в прошлом сезоне не имел регулярной игровой практики ни в основе, ни во второй команде. Можно сказать, год у него выпал. Поэтому он будет восстанавливать форму через игры в “Спартаке-2”. Как это было в минувшем году с Михаилом Игнатовым и в какой-то мере — с Русланом Литвиновым».

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Что до тренировок, спартаковцы первое занятие провели сразу же вечером в день прилета. А в субботу тренировались уже дважды. Такая же программа запланирована и на воскресенье. Руй Витория закрыл команду от журналистов (правда, местным мальчишкам из футбольной секции разрешили не только посмотреть тренировку, но и пообщаться с игроками и взять у них автографы). В пресс-службе же рассказали, что сейчас в отличие от тарасовских тренировок внимание уделяется и «физике», и тактике: часть команды работает с Чепзановичем, часть — с Виторией. А потом меняются местами.

Очевидно, что тот состав, с которым португальский специалист работает в Филлахе, очень далек от того, который будет играть сезон. Из трех молодых парней, поднятых из «двойки», реально пригодиться основе на данном этапе может только Воропаев, выступающий на дефицитной для красно-белых позиции крайнего защитника. Мельникову и Денисову сбор с основой даст хороший опыт, но затем нужно будет возвращаться в «Спартак-2» и играть там постоянно, чтобы не повторилась ситуация Маркитесова.

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Не будет играть за основу из-за перебора легионеров Педро Роша. Пару месяцев назад «СЭ» уже писал про намерение клуба продать Георгия Мелкадзе. Ну, а про насущную необходимость продать кого-то из дорогостоящих легионеров знают вообще все.

Таким образом, на австрийском сборе Руй Витория должен будет сформировать окончательный список игроков на выход — как из клуба вообще, так и во вторую команду. При этом по настоятельному требованию тренера по физподготовке Владимира Чепзановича участвовавшие и продолжающие участвовать со своими командами в чемпионате Европы игроки сперва будут заниматься индивидуально. Первые тренировки команды в полном составе запланированы на 7 июля уже в Москве. Это если Чехия, Нидерланды и Швеция вылетят с Евро достаточно рано, чтобы Алекс Крал, Квинси Промес и Джордан Ларссон успели немного отдохнуть и набрать форму.

Ситуация непростая, ведь «Спартаку» предстоит тяжелый сезон, старт которого состоится менее чем через месяц. А новый главный тренер еще не скоро получит в свое распоряжение полностью боеспособный основной состав. Много говорилось, что Витория способен работать в стрессовой ситуации. Начало сезона это покажет. А за первыми плодами его работы с командой можно будет понаблюдать уже 29 июня, когда красно-белые проведут свой первый товарищеский матч в Филлахе.

Артем Калинин

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