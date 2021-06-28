«Зенит» объявил состав на сборы в Австрии. Игроки сборной России и Азмун прилетят позднее

Сразу несколько футболистов не вошли в список, поскольку выступали за свои сборные. Так, игроки сборной России — Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артём Дзюба, выступавшие на чемпионате Европы, — присоединятся к команде через неделю. Сердар Азмун, игравший за Иран в отборочном цикле чемпионата мира — 2022 и Кубка Азии, прилетит в Австрию 30 июня. Вильмар Барриос продолжает выступать на Кубке Америки, Деян Ловрен — на Евро-2020.