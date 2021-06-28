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14:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» объявил состав на сборы в Австрии. Игроки сборной России и Азмун прилетят позднее

«Зенит» на своём официальном сайте опубликовал состав на предстоящие летние сборы в Австрии, куда команда вылетела сегодня, 28 июня.

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Источник: РИА "Новости"

Сразу несколько футболистов не вошли в список, поскольку выступали за свои сборные. Так, игроки сборной России — Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артём Дзюба, выступавшие на чемпионате Европы, — присоединятся к команде через неделю. Сердар Азмун, игравший за Иран в отборочном цикле чемпионата мира — 2022 и Кубка Азии, прилетит в Австрию 30 июня. Вильмар Барриос продолжает выступать на Кубке Америки, Деян Ловрен — на Евро-2020.

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В Австрии «Зениту» предстоит провести три товарищеских матча — с «Шальке-04» (3 июля), «Вердером» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).

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