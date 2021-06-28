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18:16 (мск), источник: Матч ТВ

«Зенит»: «Лунев не присоединится к команде до тех пор, пока не прояснится ситуация с контрактом»

Стало известно, почему вратарь «Зенита» Андрей Лунев не полетел с командой на сбор в Австрию.

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Источник: РИА "Новости"

— Андрей Лунев остается в Петербурге и не присоединится к команде до тех пор, пока не прояснится ситуация с его контрактом, — заявили в пресс-службе петербургского клуба.

Футболисты и тренерский штаб «Зенита» отправились на тренировочный сбор в Австрию 28 июня. Из вратарей в заявке оказались Михаил Кержаков и Даниил Одоевский.

Контракт Лунева в «Зенитом» истекает 30 июня. Сообщалось, что вратарь и клуб не смогли договориться о продлении соглашения. 29-летний голкипер защищает цвета «Зенита» с января 2017 года. В завершившемся сезоне Лунев провел 13 матчей и пропустил 14 мячей.

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