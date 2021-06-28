«Зенит»: «Лунев не присоединится к команде до тех пор, пока не прояснится ситуация с контрактом»

— Андрей Лунев остается в Петербурге и не присоединится к команде до тех пор, пока не прояснится ситуация с его контрактом, — заявили в пресс-службе петербургского клуба.

Футболисты и тренерский штаб «Зенита» отправились на тренировочный сбор в Австрию 28 июня. Из вратарей в заявке оказались Михаил Кержаков и Даниил Одоевский.