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19:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сочи» объявил об уходе Новосельцева

29-летний футболист перешел в «Сочи» в 2019 году.

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Защитник Иван Новосельцев покинул «Сочи», сообщает 28 июня официальный сайт клуба. Срок его контракта подошел к концу, соглашение не будет продлено.

«Благодарим Ваню за проделанную работу и желаем успехов на новом месте!» — говорится в сообщении.

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29-летний футболист перешел в «Сочи» в 2019 году. За два сезона Новосельцев провел 35 матчей за команду, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Ранее игрок также выступал за «Ростов», «Анжи», тульский «Арсенал», «Зенит», «Торпедо» и «Истру».

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