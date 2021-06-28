Руй Витория готовится к первым матчам в «Спартаке». Какие схемы пробует португалец
В среду «Спартак» на австрийском сборе сыграет с «Нефтчи».
В среду «Спартак» на австрийском сборе сыграет с «Нефтчи».
Подготовку «Спартака» к новому сезону вряд ли можно назвать полноценной. И дело тут не в плохих условиях или
Тренировки в Филлахе закрыты от российских СМИ, хотя стадиончик местной «Адмиры» просматривается примерно с любой точки вокруг. Прогуливаясь вокруг, случайно удалось увидеть часть одного из занятий. А сопоставив увиденное с той информацией, что долетала
При этом сам Руй Витория официально обозначил следующее: строго держаться одной расстановки в обороне не обязательно — играть можно и в три центральных, и в четыре защитника, но нужно понять, почему последняя схема не слишком хорошо работала ранее.
Оборонительные расстановки в двусторонке (тут делаем скидку на отсутствие капитана команды Георгия Джикии) были такими: Ещенко — Жиго — Гапонов — Айртон и Рассказов — Маслов — Кутепов — Ломовицкий. Наличие Ломовицкого на позиции левого защитника (в Тарасовке, как рассказывали, пробовался Воропаев) смущать не должно. Очевидно, португалец пробует различные сочетания. А в «Спартаке» позиции что правого, что левого фулбэков не продублированы.
Сколько раз тренерский штаб наигрывал в Австрии оборону в четыре защитника, неизвестно. Пробует ли в двусторонках ставшую для команды уже родной схему с тремя центральными — тоже. Уже во вторник
Схема с четырьмя защитниками, к слову, дает Витории возможность более вариативно играть впереди: 4−2−3−1 или 4−4−2. Тут выбор исполнителей в команде вполне достаточен: Мозес, Промес, Мирзов, Глушенков, Ломовицкий, Игнатов как атакующие полузащитники; Соболев, Понсе, Ларссон, Мелкадзе как форварды.
До старта нового сезона осталось чуть более трех недель. Три ближайших товарищеских матча, которые «Спартак»