Руй Витория готовится к первым матчам в «Спартаке». Какие схемы пробует португалец

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Подготовку «Спартака» к новому сезону вряд ли можно назвать полноценной. И дело тут не в плохих условиях или каких-то упущениях нового тренерского штаба. Причина — отсутствие шести игроков основного состава — 6 из 11 человек старта, — игравших или продолжающих играть на Евро. А потому любые идеи и схемы, которые прямо сейчас в Филлахе пробует Руй Витория, носят, скажем так, рекомендательный или ознакомительный характер.

Тренировки в Филлахе закрыты от российских СМИ, хотя стадиончик местной «Адмиры» просматривается примерно с любой точки вокруг. Прогуливаясь вокруг, случайно удалось увидеть часть одного из занятий. А сопоставив увиденное с той информацией, что долетала из-за стен Тарасовки, где проходил первый сбор, можно сделать главный вывод о том, что португальский специалист очень много времени уделяет наигрыванию схемы с четырьмя защитниками.

При этом сам Руй Витория официально обозначил следующее: строго держаться одной расстановки в обороне не обязательно — играть можно и в три центральных, и в четыре защитника, но нужно понять, почему последняя схема не слишком хорошо работала ранее.

Оборонительные расстановки в двусторонке (тут делаем скидку на отсутствие капитана команды Георгия Джикии) были такими: Ещенко — Жиго — Гапонов — Айртон и Рассказов — Маслов — Кутепов — Ломовицкий. Наличие Ломовицкого на позиции левого защитника (в Тарасовке, как рассказывали, пробовался Воропаев) смущать не должно. Очевидно, португалец пробует различные сочетания. А в «Спартаке» позиции что правого, что левого фулбэков не продублированы.

Сколько раз тренерский штаб наигрывал в Австрии оборону в четыре защитника, неизвестно. Пробует ли в двусторонках ставшую для команды уже родной схему с тремя центральными — тоже. Уже во вторник красно-белые проведут первый товарищеский матч, после которого и можно будет делать какие-то выводы. Пока же новости о тренировках приходится узнавать из клубных соцсетей.

Схема с четырьмя защитниками, к слову, дает Витории возможность более вариативно играть впереди: 4−2−3−1 или 4−4−2. Тут выбор исполнителей в команде вполне достаточен: Мозес, Промес, Мирзов, Глушенков, Ломовицкий, Игнатов как атакующие полузащитники; Соболев, Понсе, Ларссон, Мелкадзе как форварды.