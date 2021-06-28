Венгер мог возглавить «Зенит», но клуб выбрал вариант с назначением Семака
Известный агент Шандор Варга рассказал, что бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер мог продолжить карьеру в Российской
Известный агент Шандор Варга рассказал, что бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер мог продолжить карьеру в Российской
— Его несколько раз звали в «Реал» — и после ухода из «Арсенала», и в тяжелые сезоны в конце того периода. Но
В Англии он, как мне сказал, не собирается идти в другую команду, кроме «Арсенала». Не хочет готовиться к матчам против клуба, где провел 21 год. Я не очень рад, что он не работает. Он мог бы намного больше приносит пользы, чем сейчас, когда сидит в ФИФА. Недавно виделся с ним, он очень скучает по ежедневной тренерской работе.
Арсен, кстати, всегда с симпатией относился к России. Несколько раз мог оказаться в РПЛ. В «Зените», например, но тогда в последний момент Фурсенко сказал, что они решили выбрать Семака. И, слава богу, считаю, это очень правильное назначение.
Также Венгер встречался с Кикнадзе по поводу «Локомотива», но
Отпугнули запросы по зарплате? Венгер не такой человек. Я ему