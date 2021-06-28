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23:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист сборной Хорватии и ЦСКА Никола Влашич стал отцом

В семье полузащитника сборной Хорватии и московского ЦСКА Николы Влашича и его жены Аны родился сын, сообщает 24sata со ссылкой на семью игрока.

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Источник: Reuters

Никола и Ана поженились в конце мая в Сплите. Сын родился несколько дней назад.

В понедельник сестра футболиста двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Бланка Влашич, находившаяся в Копенгагене вместе с болельщиками сборной Хорватии, сообщила, что в эти дни их семья испытала много прекрасных эмоций.

Сборная Хорватии с Влашичем в составе в понедельник в матче 1/8 финала ЕВРО-2020 проиграла команде Испании в дополнительное время со счетом 3:5.

Хорватия
3:5ДВ
Основное время: 3:3 (1:1)
Испания
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