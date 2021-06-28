Футболист сборной Хорватии и ЦСКА Никола Влашич стал отцом

Никола и Ана поженились в конце мая в Сплите. Сын родился несколько дней назад.

В понедельник сестра футболиста двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Бланка Влашич, находившаяся в Копенгагене вместе с болельщиками сборной Хорватии, сообщила, что в эти дни их семья испытала много прекрасных эмоций.