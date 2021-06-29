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11:28 (мск), источник: Матч ТВ

Карасев рассказал, сколько зарабатывает за матчи в России и за границей

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своем заработке.

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Источник: РИА "Новости"

— У всех судей РПЛ гонорар за матчи одинаковый?

— Одинаковый: одна игра — 100 тысяч рублей чистыми главному арбитру. В ФНЛ эта сумма в районе 35−40 тысяч.

— А в Европе гонорары выше?

— В матчах УЕФА нет разницы: матчи сборных, Лига Европы и Лига чемпионов — сумма одинаковая, но зависит от категории. Условно, если я в топ-категории, то получаю по максимуму. Но с ¼ финала идет еще какая-то надбавка.

— Условно, за групповой матч Лиги чемпионов сколько платят? Тысячи три?

— Это где-то как четыре игры в РПЛ. В России в принципе есть зависть, не все люди хорошо живут и думают: почему хорошее с ним происходит, а не со мной? Собственно, поэтому о судьях, о сотрудниках ДПС, еще о каких-то профессиях будут думать плохое.

Карасев обслуживает матчи чемпионата Европы — 2020. Он работал на играх группового этапа между сборными Италии и Швейцарии (3:0), Германии и Венгрии (2:2), а также в 1/8 финала между командами Нидерландов и Чехии (0:2).

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