Карасев рассказал, сколько зарабатывает за матчи в России и за границей

— У всех судей РПЛ гонорар за матчи одинаковый?

— Одинаковый: одна игра — 100 тысяч рублей чистыми главному арбитру. В ФНЛ эта сумма в районе 35−40 тысяч.

— А в Европе гонорары выше?

— В матчах УЕФА нет разницы: матчи сборных, Лига Европы и Лига чемпионов — сумма одинаковая, но зависит от категории. Условно, если я в топ-категории, то получаю по максимуму. Но с ¼ финала идет еще какая-то надбавка.

— Условно, за групповой матч Лиги чемпионов сколько платят? Тысячи три?

— Это где-то как четыре игры в РПЛ. В России в принципе есть зависть, не все люди хорошо живут и думают: почему хорошее с ним происходит, а не со мной? Собственно, поэтому о судьях, о сотрудниках ДПС, еще о каких-то профессиях будут думать плохое.