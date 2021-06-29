«Зенит» сделал предложение главному тренеру сборной Швейцарии и ждёт от него ответа

Ранее в швейцарских СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Зенита» может стать Петкович. Его контракт со сборной Швейцарии заканчивается летом 2022 года.

Сам Петкович прокомментировал слухи об интересе «Зенита» в шутливой форме. «Да, я тоже слышал об этой новости. Знаете, мне кажется, кто-то очень хочет стать моим менеджером. Если я получу подобное предложение, то сразу позвоню вам. Какую комиссию вы хотите получить?» — сказал он.