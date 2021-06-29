«Зенит» сделал предложение главному тренеру сборной Швейцарии и ждёт от него ответа
«Зенит» сохраняет интерес к главному тренеру сборной Швейцарии Владимиру Петковичу.
«Зенит» сохраняет интерес к главному тренеру сборной Швейцарии Владимиру Петковичу.
Согласно сведениям источника, в случае положительного ответа Петковича «Зенит» готов досрочно расторгнуть контракт с Сергеем Семаком.
Ранее в швейцарских СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Зенита» может стать Петкович. Его контракт со сборной Швейцарии заканчивается летом 2022 года.
Сам Петкович прокомментировал слухи об интересе «Зенита» в шутливой форме. «Да, я тоже слышал об этой новости. Знаете, мне кажется,