«Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче под руководством Руя Витории
В товарищеском матче московский «Спартак» проиграл азербайджанскому «Нефтчи». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бакинской команды.
В товарищеском матче московский «Спартак» проиграл азербайджанскому «Нефтчи». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бакинской команды.
На 9-й минуте счёт открыл полузащитник «Нефтчи» Намиг Аласгаров, который после навеса перебросил вратаря москвичей Александра Максименко. Полузащитник
2 июля (18:30 мск) соперником «Спартака» станет клуб «Браво» из Любляны, который занял пятое место в чемпионате Словении. В последний день сбора, 5 июля (14:00 мск),
«Спартак» пробился в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице Российской