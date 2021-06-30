Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев перейдет в «Рубин»
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Рубин
Локомотив
Премьер-лига
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев перейдёт в «Рубин» на правах свободного агента.
Игнатьев впервые оказался в «Локомотиве» в 2010 году, перейдя из «Крыльев Советов». Спустя два года он покинул стан железнодорожников и в дальнейшем выступал за «Краснодар» и «Кубань».
В 2016 году Владислав вернулся в московский клуб и выступает за него до сих пор. В минувшем сезоне 34-летний хавбек провёл 16 матчей в Российской
В завершившемся сезоне-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в Российской