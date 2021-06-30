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15:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Технический комитет РФС не обсуждал ужесточение лимита на легионеров

Член технического комитета Российского футбольного союза Борис Игнатьев опроверг информацию, что на сегодняшнем заседании поднимался вопрос ужесточения лимита на легионеров.

Премьер-лига
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Источник: РИА "Новости"

«Мы вообще не обсуждали ужесточение лимита на заседании технического комитета. Только Евро», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После сегодняшнего заседания за ужесточение лимита на легионеров выступил Никита Симонян, также входящий в состав технического комитета РФС. После этого в СМИ появились новости, что комитет вынес соответствующую инициативу.

Напомним, технический комитет оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020. Работу посчитали неудовлетворительной, однако выразили специалисту доверие.

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