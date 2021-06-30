Технический комитет РФС не обсуждал ужесточение лимита на легионеров

«Мы вообще не обсуждали ужесточение лимита на заседании технического комитета. Только Евро», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После сегодняшнего заседания за ужесточение лимита на легионеров выступил Никита Симонян, также входящий в состав технического комитета РФС. После этого в СМИ появились новости, что комитет вынес соответствующую инициативу.