Владислав Игнатьев подписал контракт с «Рубином»

Игнатьев впервые оказался в «Локомотиве» в 2010 году, перейдя из «Крыльев Советов». Спустя два года он покинул стан железнодорожников и в дальнейшем выступал за «Краснодар» и «Кубань». В 2016 году Владислав вернулся в московский клуб и выступает за него до сих пор. В минувшем сезоне 34-летний хавбек провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил три гола.