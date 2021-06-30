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16:56 (мск), источник: Матч ТВ

Кирилл Клейменов вошел в состав совета директоров «Спартака»

Московский «Спартак» на своем официальном сайте сообщил о пополнении совета директоров клуба.

СпартакПремьер-лига
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Источник: РИА "Новости"

Новым независимым членом совета директоров клуба стал известный журналист Кирилл Клеймёнов — заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ, член Совета директоров «Первого канала».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

— Я с радостью принял предложение акционеров «Спартака» стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении. Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба — это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия я осознаю это в полной мере, — сказал Клейменов.

Напомним, ранее состав совета директоров покинула Зарема Салихова. В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ «Спартак» занял второе место. В межсезонье Доменико Тедеско на посту главного тренера сменил Руй Витория.

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