Кирилл Клейменов вошел в состав совета директоров «Спартака»

Как сообщает пресс-служба красно-белых, он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

— Я с радостью принял предложение акционеров «Спартака» стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении. Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба — это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия я осознаю это в полной мере, — сказал Клейменов.