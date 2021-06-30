Кирилл Клейменов вошел в состав совета директоров «Спартака»
Московский «Спартак» на своем официальном сайте сообщил о пополнении совета директоров клуба.
Московский «Спартак» на своем официальном сайте сообщил о пополнении совета директоров клуба.
Новым независимым членом совета директоров клуба стал известный журналист Кирилл Клеймёнов — заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ, член Совета директоров «Первого канала».
Как сообщает
— Я с радостью принял предложение акционеров «Спартака» стать частью
Напомним, ранее состав совета директоров покинула Зарема Салихова. В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ «Спартак» занял второе место. В межсезонье Доменико Тедеско на посту главного тренера сменил Руй Витория.